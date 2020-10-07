Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса
После спада пандемии летом, в последние недели вновь начался рост количества выявленных случаев COVID. Власти регионов проводят массовые рейды в магазинах, кафе и транспорте, пытаясь убедить людей соблюдать масочный режим. Часть школ закрыто на карантин.
Темпы распространения инфекции продолжают расти. В ряде регионов России вновь ужесточаются карантинные ограничения. Врачи разворачивают дополнительные койки в больницах, готовя медучреждения к приему больных коронавирусной инфекцией.
О развитии ситуации с коронавирусом в России и мерах региональных властей, читайте в трансляции ИА REGNUM.
В Приволжском федеральном округе по состоянию на 30 сентября выявили 1139 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало максимальным показателем ежедневных заражений с июня. Накануне сообщалось о 1108 новых носителях SARS-CoV-2 в округе. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 158 388 случаев.
Об этом: В Поволжье за сутки выявили рекордное число носителей коронавируса с июня
В Брянской области 30 сентября подтверждено 48 новых случаев заражения коронавирусом — на восемь тестов больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрирован 9421 носитель вируса.
Подробности в материале: В Брянской области за сутки выявлены 48 новых носителей коронавируса
В Пензенской области продолжается вакцинация населения против гриппа и ОРВИ. По состоянию на 29 сентября привито 49 223 ребенка или 81,9% от поставки вакцины, а также 230 942 взрослых или 97,9 от поставки вакцины. Всего от гриппа привились 21,1% жителей области.
Читайте подробнее: Более 20% жителей Пензенской области сделали прививки от гриппа
В России могут продлить кредитные каникулы для граждан и юрлиц, пострадавших от пандемии коронавируса, заявил глава комитета по Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).
Об этом: В России могут продлить кредитные каникулы пострадавшим от пандемии
С начала пандемии в Саратовской области зарегистрирован первый высокий разовый показатель смертности от коронавируса. По информации облминздрава на 30 сентября, за истекшие сутки скончались от COVID-19 сразу три пациента. Таким образом, с начала наблюдения в регионе скончались 103 человека от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией.
Подробности в материале: В Саратовской области впервые за сутки от COVID-19 скончались три человека
Темпы уборки и показатели урожайности в 2020 году существенно превосходит прошлогодние. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября, об этом сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в рамках «правительственного часа» в Госдуме.
За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявили у 90 человек, в том числе в Омске подтверждено 73 новых случая заражения, остальные зарегистрированы в 11 районах. Об этом сообщили 30 сентября в областном оперштабе.
Читайте подробнее: Новые носители коронавируса выявлены в Омске и 11 районах области
В Нижегородской области по состоянию на 30 сентября выявили 175 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 32 399 случаев. Накануне сообщалось о 168 новых случаях заражения SARS-CoV-2.
Читайте также: Среди нижегородцев выявили рекордное за месяц число носителей коронавируса
Петербургский метрополитен заявил о возможности вновь ввести ограниченный режим работы — закрыть некоторые вестибюли станций и сократить время работы, если пассажиры не будут использовать средства индивидуальной защиты во время поездок. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе метрополитена.
Об этом: Метро Петербурга пригрозило ограничениями из-за пассажиров без масок
В курганском Центре восстановительной травматологии и ортопедии имени академика Г.А.Илизарова до 11 октября приостановлена плановая и экстренная госпитализация в связи с проведением противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщается на сайте центра.
Подробности в материале: Центр Илизарова в Кургане приостановил госпитализацию
Динамика числа заболевших COVID-19 детей стремительно растет. За последние сутки в Москве подтвердены более 370 случаев заражения коронавирусом среди граждан до 18 лет. Отметим, что первую неделю сентября данный показатель не превышал 100 человек.
Подробности в материале: В Москве зафиксирован максимальный процент заболевших COVID-19 детей
Трое жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки. Общее число жертв COVID-19 в регионе увеличилось до 578 человек.
Читайте подробнее: Ещё трое нижегородцев скончались от COVID-19
В Новокузнецке в условиях распространения коронавируса ряд торговых сетей организуют «особые часы» для людей старшего поколения. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.
Читайте подробнее: Торговые сети Новокузнецка ввели «особые часы» для пенсионеров
В Нижегородской области по состоянию на 30 сентября исследования на наличие коронавируса провели в отношении 922 052 человек. За минувшие сутки исследование на коронавирусную инфекцию прошли 6 724 жителя региона. Накануне было обследовано 8057 нижегородцев.
Читайте также: Более 922 тыс. нижегородцев сдали тесты на коронавирус
В Москве сотрудники Роспотребнадзора и ОАТИ выявили нарушения масочно-перчаточного режима в фитнес-клубе сети «С.С.С.Р.». Об этом сообщила замначальника отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека столичного управления Роспотребнадзора Татьяна Косычева.
По её словам, в помещении фитнес-клуба, расположенного на западе Москвы на улице Верейская, проведён осмотр.
«По результатам осмотра был выявлен ряд нарушений — в частности, по соблюдению масочного режима, отсутствию бактерицидных облучателей в части помещений», — цитирует её слова агентство «Москва».
Читайте подробнее: В Москве фитнес-клубу «С.С.С.Р.» грозит штраф до 500 тыс. рублей
Два пациента с COVID-19 скончались за сутки в Башкирии. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
По сообщению пресс-службы ведомства, мужчина, 1950 года рождения страдал гипертонической болезнью, а мужчина 1963 года рождения страдал сахарным диабетом 2 типа и гипертонической болезнью. Всего умер 41 пациент с COVID — 19.
Читайте также: В Башкирии за сутки скончались двое пациентов с COVID-19
Прокуратура Новосибирской области проверит информацию о недополучении врачами положенных стимулирующих выплат за работу с пациентами с коронавирусом. Ранее в СМИ появилась информация о нарушении прав медиков, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.
Прокуратура уже провела встречу с председателем первичной профсоюзной организации Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие», которому мэрия Новосибирска отказала в проведении пикета в городе в рамках Всероссийской акции «Заплатите медикам за COVID».
Читайте также: Новосибирская прокуратура занялась недополученными ковидными выплатами
Приоритетное значение в борьбе с коронавирусом имеет подготовка системы здравоохранения, а не введение ограничительных мер. Об этом 30 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.
Подробности в материале: Песков назвал приоритетное направление в борьбе с коронавирусом
Еще одна партия вакцины от гриппа поступила в Башкирию. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.
По сообщению пресс-службы ведомства, регион получил 551 970 доз гриппозных вакцин, в том числе для вакцинации лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями будет выделено 527 640 доз.
Об этом: В Башкирию поступила еще одна партия вакцины от гриппа
В Саратовской области минтранс проводит регулярные рейды по соблюдению пассажирами и водителями общественного транспорта масочного режима. Первостепенная задача проверяющих — не наказание, а предупреждение, отмечают власти.
Читайте также: Саратовские власти взялись за нарушителей масочного режима
В Марий Эл по состоянию на 30 сентября выявили 24 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 23 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число заражений коронавирусом в регионе составило 4857 случаев.
Подробности в материале: В Марий Эл выявили 24 новых носителя коронавируса
Почти на треть вырос уровень заболеваемости ОРВИ в Воронежской области за последнюю неделю, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора 30 сентября.
Читайте подробнее: В Воронежской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на треть
В Мордовии по состоянию на 30 сентября выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 39 новых носителях SARS-CoV-2, что стало рекордным показателем в сентябре. Общее число подтвержденных в регионе заражений увеличилось до 6438 случаев.
Читайте также: В Мордовии выявили 38 случаев заражения коронавирусом за сутки
Губернатора Пермского края Дмитрия Махонина выписали из инфекционной больницы, где глава региона получал лечение от COVID-19. «Курс стационарного лечения Дмитрия Николаевича завершён, он отправлен домой на амбулаторное лечение», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации губернатора.
Читайте также: Губернатора Прикамья выписали из COVID-центра
«Мы разворачиваем новые койки. Летом удалось вывести часть госпиталей из COVID. Но уже сейчас понятно, что надо возвращать их обратно. Снова надеваем комбинезоны», — министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил граждан о приближении второй волны пандемии COVID.
Об этом: Нижний Новгород готовится к новой волне пандемии коронавируса
Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» завершил клинические исследования вакцины от новой коронавирусной инфекции. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в интервью телеканалу НТВ.
Читайте подробнее: В новосибирском «Векторе» завершены испытания вакцины от COVID-19
Во Владимирской области Роспотребнадзор совместно с региональным департаментом предпринимательства проверил объекты торговли на соблюдение эпидемиологических норм. Проверки провели в 24 магазинах.
Об этом: Соблюдение масочного режима проверили в 24 владимирских магазинах
В Приволжском федеральном округе по состоянию на 30 сентября с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 2009 человек. За минувшие сутки в округе было зарегистрировано 20 новых летальных случаев.
Подробности в материале: В Поволжье с начала пандемии от COVID-19 скончались более 2 тыс. человек
99 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 30 сентября в региональном оперативном штабе. За предыдущие сутки было выявлено 98 новых носителей коронавируса.
Подробности в материале: На Кубани скончались 278 пациентов с COVID-19
Полиция проверяет, пользуются ли защитными маскам пассажиры в метро города Москвы. Об этом сообщает 30 сентября источник в правоохранительных органах.
«Проверки проводятся выборочно, штраф за отсутствие маски — 5 тыс. рублей», — сказал источник ТАСС.
Подробности в материале: В Москве начали штрафовать на 5 тыс. рублей за отсутствие масок
Не все встречающиеся с президентом РФВладимиром Путинымпроходят двухнедельный карантин перед встречей с главой государства. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте также: В Кремле рассказали о карантине перед встречей с Путиным
Три пациента с COVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.
По сообщению пресс-службы ведомства, 83-летняя и 65-летняя женщины страдали заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, 83-летний мужчина страдал заболеванием сердечно-сосудистой системы.
Об этом: В Самарской области скончались трое пациентов с COVID-19
Все школы Архангельска обеспечены приборами очистки воздуха — рециркуляторами.
Подробности в материале: 800 рециркуляторов закупили архангельские школы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что поступил плохо. Речь идёт о соблюдении санитарных рекомендаций в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Читайте также: Песков признался, что не надевал маску в кинотеатре
В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 79 человек. Выписаны с выздоровлением 13 носителей инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 30 сентября.
Читайте подробнее: В Республике Калмыкия выявили 79 новых носителей коронавируса
Сотрудники служб транспортной безопасности перевозчиков Петербурга и сотрудники Росгвардии будут контролировать соблюдение масочного режима в общественном транспорте Северной столицы. Граждан, не использующих средства индивидуальной защиты, не будут допускать в метро и наземный транспорт. Об этом предупредили 30 сентября в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.
Читайте подробнее: Росгвардию привлекут к контролю за масочным режимом в Петербурге
Вакцина от коронавируса, разработанная в новосибирском центре «Вектор», прошла регистрацию в Федеральной службы интеллектуальной собственности (Роспатенте). Об этом сообщает 30 сентября пресс-служба ведомства.
Препарат называется «ЭпиВакКорона», что означает «эпитопная вакцина против коронавируса».
Правительство РФ не прогнозирует второй волны коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября, это следует из прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Об этом: Правительство вынесло коронавирус за скобки в прогнозе экономики на 2021 г
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 52 человек за последние сутки, сообщает 30 сентября федеральный штаб. Накануне было зарегистрировано 57 подтверждённых случая заражения. Всего в регионе 9 тыс. 250 положительных результатов тестов получили подтверждение.
Подробности в материале: В Калужской области отмечено снижение числа заражённых коронавирусом
Объявленные мэром Москвы Сергеем Собяниным двухнедельные каникулы в школах спровоцировали рост спроса на туристические поездки. Об этом 30 сентября сообщает РБК со ссылкой на данные турфирм.
Каникулы в школах Москвы объявлены с 5 по 18 октября из-за эпидемиологической ситуации. В Ассоциации туроператоров России (АТОР), указывает издание, сообщили о возросшем интересе клиентов на эти даты.
Подробности в материале: Спрос на туры в Турцию резко вырос из-за каникул в Москве
Перенесенный по причине пандемии коронавируса летом текущего года рок-фестиваль «Нашествие» состоится в период с 23 по 25 июля 2021 года. Об этом 30 сентября рассказала генеральный директор «Мультимедиа-холдинга» Евгения Киселева, передает ТАСС.
Подробности в материале: Рок-фестиваль «Нашествие» состоится в 2021 году
Власти Мурманской области продлили запрет на деятельность ночных клубов, дискотек, детских игровых центров, парков отдыха и аттракционов. Ограничения касаются также спортивных соревнований и выставочной деятельности. Запрет будет действовать до особого распоряжения губернатора.
Об этом: В Мурманской области продлили запрет на работу ночных клубов
Все представители хоккейного клуба «Сибирь» выздоровели от COVID-19. Об этом 30 сентября сообщил министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.
Читайте также: В хоккейном клубе «Сибирь» все выздоровели от COVID-19
Девять человек с подтвержденным COVID-19 скончались в Дагестане 29 сентября. Всего в республике с начала пандемии умер уже 621 носитель инфекции, сообщил 30 сентября федеральный оперативный штаб.
Читайте также: В Дагестане в конце сентября ежедневно умирают до десяти COVID-пациентов
Коллектив Игоря Бутмана, по словам известного саксофониста, Народного артиста РФ, лауреата Государственной премии РФ, очень внимательно относится к мерам предосторожности, связанным с пандемией COVID-19.
«Внимательно слушаем руководство города, страны, понимая, какая опасность угрожает нам в связи с этой болезнью. Мы понимаем всё, что делается для здоровья — и слушателей, и нас самих, музыкантов, и всех людей. Поэтому у нас тоже есть ограничительные меры на выступлениях в джаз-клубе: к нам приходят 50 процентов зала, и для нас это все равно хорошо, потому что живые концерты — это лучше, чем играть онлайн», — сказал музыкант в прямом эфире в сообществе Свердловской области во «ВКонтакте».
По его словам, масочный режим является важной частью защитных мер, направленных на то, чтобы болезнь не распространялась.
Об этом: Бутман: Когда люди в маске, нас меньше беспокоит, что кто-то может заболеть
Роспотребнадзор не исключает введения в России дополнительных ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса в случае ухудшения эпидемической ситуации. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Об этом: Роспотребнадзор не исключил дополнительных ограничений из-за COVID-19
Еще в одном медицинском учреждении Пензенской области будут проводить диагностические исследования на выявление вирусов новой коронавирусной инфекции и гриппа. С 1 октября на базе ГБУЗ «Клиническая больница №4» в Пензе откроется клинико-диагностическая лаборатория. В сутки при двухсменной работе можно будет делать около одной тысячи исследований, при круглосуточном режиме работы — порядка двух тысяч.
Об этом: Ещё одна лаборатория в Пензе будет проводить тесты на коронавирус
В Кабардино-Балкарии число умерших от осложнений после заражения коронавирусом достигло 93 человек. За последние двое суток скончались еще два мужчины. Один из них — 67-летний житель города Нальчика, второй — 71-летний житель города Химки Московской области, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Читайте также: В Кабардино-Балкарии скончались 93 пациента с диагнозом COVID-19
Жители Москвы с хроническими заболеваниями смогут оформить больничные онлайн. Об этом 30 сентября написал мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.
Для этого горожане могут на сайте департамента здравоохранения столицы оформить онлайн-заявку. Ответ придёт на телефон в виде смс-сообщения. Также за больничным москвичи с хроническими заболеваниями могут обратиться по номеру телефона 8−495−870−45−09.
В Ингушетии не снижаются темпы распространения коронавирусной инфекции. За последние недели ежедневный показатель числа новых заразившихся составляет около 50 человек. По данным минздрава региона на 30 сентября, за прошедшие сутки выявили еще 48 носителей коронавируса.
Читайте также: В Ингушетии ежедневно выявляют до 50 новых носителей коронавируса
В Северной Осетии не снижается прирост новых случаев заражения коронавирусом. За прошедший день их стало больше еще на 34, а общее число носителей нового опасного вируса достигло 5853 человек. Такие данные привело региональное управление Роспотребнадзора 30 сентября.
Подробности в материале: В Северной Осетии число заразившихся коронавирусом приближается к 6 тысячам
21 человек с COVID-19 скончался в Воронежской области за период с 24 по 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Читайте подробнее: В Воронежской области COVID-19 унёс жизни 208 человек
Воронежские школьники продолжат учёбу в очном режиме, решение о переводе на дистанционное обучение не принималось. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Воронежской области 30 сентября по итогам заседания регионального оперштаба.
В Курганской области по состоянию на 30 сентября 2020 года из-за роста заболеваемости ОРВИ полностью закрыты на карантин три школы — в Куртамышском, Половинском и Белозерском районах. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
В Зауралье на карантине по ОРВИ находятся пять детских садов. И лишь один детсад в Куртамышском районе закрыт в связи с новой коронавирусной инфекцией.
Несколько классов перешли на дистанционное обучение в 26 школах региона. Из них в связи с COVID-19 на карантине находятся шесть классов в четырёх школах
Читайте подробнее: Курганские школы и детсады уходят на карантин из-за вспышек ОРВИ
Жители Чувашии старше 65 лет смогут уйти в режим оплачиваемой самоизоляции. Периодами самоизоляции могут считаться дни с 5 по 18 октября, а также с 19 октября по 1 ноября текущего года.
Читайте также: Для пожилых жителей Чувашии продлен оплачиваемый режим самоизоляции
Оперативный штаб Калининградской области принял решение о возвращении ограничений на массовые мероприятия в связи с ростом числа новых случаев заражения коронавирусом, сообщил губернатор области Антон Алиханов.
Читайте также: Калининградцам запретили объединяться «с любой единой целью» из-за COVID-19
В Тюмени Роспотребнадзор планирует приостановить работу кинотеатра, расположенного в одном из торговых центров. На момент проверки в здесь отсутствовали антисептики, запас масок, бактерицидные облучатели. Об этом в прямом эфире оперштаба сообщила 30 сентября заместитель руководителя регионального управления надзорного ведомства Юлия Распопова.
В Тюменской области с 28 сентября ужесточили масочный режим, все предприниматели были предупреждены о тотальных проверках соблюдения санитарных требований по коронавирусу.
Читайте также: В Тюмени посетители кинотеатра могли заразиться коронавирусом
Введение двухнедельных каникул для столичных школьников было произведено в целях санитарно-эпидемиологической безопасности — вице-мэр Ракова.
Читайте подробнее: Вице-мэр Москвы объяснила продление каникул для школьников
Распространение коронавирусной инфекции среди школьников угрожает не столько им, сколько взрослым — вице-мэр Москвы Ракова.
Читайте также: Вице-мэр Москвы объяснила опасность бессимптомного течения COVID-19
Продлить осенние каникулы на неделю рекомендовано всем школам столицы. Об этом 30 сентября рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в интервью ТАСС.
По её словам, речь идёт о частных и федеральных школах. Им рекомендовано вслед за городскими общеобразовательными учреждениями отправить детей на длительные каникулы, в целях профилактики распространения коронавируса.
Подробности в материале: Частным школам Москвы также рекомендовали продлить каникулы
В столице детские сады продолжат работу в обычном режиме. Об этом 30 сентября рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в интервью ТАСС.
Вице-мэр признала, что для родителей учащихся первых классов длительные каникулы могут представлять определённые неудобства. Однако чиновник попросила отнестись к продлению осеннего отдыха детей с пониманием.
«Каникулы в осеннее время проходят всегда, в данном случае увеличится их длительность, и только для части учеников — время их начала. Мы очень просим с пониманием отнестись к такой мере, ведь это сделано в первую очередь для безопасности детей и старших членов семьи», — сказала Ракова.
Читайте подробнее: Детские сады Москвы будут работать в штатном режиме
Льготные категории граждан, в семьях которых дети вправе получать бесплатное питание в школах, смогут получить продукты в период двухнедельных каникул, объявленных в Москве. Об этом 30 сентября рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в интервью ТАСС.
«Школьники из семей, которые относятся к льготным категориям и имеют право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые наборы», — заявила Ракова.
Об этом: В период каникул льготники смогут получить продуктовые наборы для детей
Из-за угрозы распространения коронавируса педагогов старше 65 лет планируется перевести на дистанционный режим работы. Об этом 30 сентября рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в интервью ТАСС.
По её словам, во время продлённых до двух недель осенних каникул в Москве педагоги будут заниматься совершенствованием материалов к урокам, составлением учебных планов. Помимо этого, в электронный дневник Московской электронной школы (МЭШ) планируется добавить новые разделы.
Об этом: В мэрии Москвы рассказали, как обезопасят работу пожилых педагогов
Вслед за метрополитеном и наземным транспортом Северной столицы петербургский аэропорт «Пулково» объявил об усилении контроля за соблюдением мер профилактики коронавирусной инфекции — использованием гражданами средств индивидуальной защиты.
Ночные клубы Коми не начнут работать в ближайшие полтора месяца: запрет на проведение культурно-массовых, зрелищных и спортивных мероприятий продлен до 15 ноября.
Подробности в материале: Власти Коми продлили запрет на работу ночных клубов и детских центров
В ближайшее время власти Коми могут ужесточить «антиковидный» режим — глава республики Владимир Уйба призвал жителей региона соблюдать меры безопасности.
Об этом: «Мы в полушаге от того, чтобы вернуться к ограничениям» — глава Коми
Власти Московской области собрали с пассажиров общественного транспорта уже более 23 миллионов штрафов за нарушение масочного режима в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Подробности в материале: В Подмосковье собрано более 23 млн штрафов за отсутствие масок в транспорте
В Москве за последние сутки скончались ещё 24 пациента с коронавирусом, общее число летальных случаев возросло до 5254, сообщили в оперативном штабе столицы.
Подробности в материале: В Москве за сутки скончались 24 пациента с COVID-19
Главная ошибка заболевших COVID-19 граждан России является их нежелание обращаться к врачам, заявил 30 сентября руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире «Национальной службы новостей».
Об этом: В центре Гамалеи назвали главную ошибку заболевших COVID-19
В самом северном городе России — Певеке на Чукотке — в тестовом режиме заработала ПЦР-лаборатория для проведения тестов на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин 1 октября сообщает на своей странице в социальной сети Instagram.
Подробности в материале: На севере Чукотки открылась ПЦР-лаборатория
В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрирован очередной летальный исход среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончался 83-летний житель города Горно-Алтайска.
Подробности в материале: В Горном Алтае продолжают умирать пациенты с COVID-19
Спортивная отрасль стала одной из самых пострадавших из-за ограничительных мер, действующих в период противодействия коронавирусу. Об этом сообщил глава министерства спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.
Подробности в материале: Новосибирский чиновник: спортивная отрасль сильно пострадала из-за COVID-19
Врачам и медсестрам инфекционного госпиталя новосибирской больницы №12 поставили первые прививки против коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Новосибирской области.
По словам главного специалиста по вакцинопрофилактике региона Татьяны Ивлевой, пока вакцина поступает небольшими партиями, что связано с особенными условиями транспортировки и хранения.
Читайте также: Новосибирских медиков начали прививать против коронавируса
На базе бактериологической лаборатории кемеровской клинической больницы скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского открылась ПЦР-лаборатория. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения региона.
«В настоящее время основная доля исследований будет приходиться на выявление COVID-19», — отметили в минздраве.
Читайте подробнее: В Кузбассе запущена новая лаборатория для тестирования на коронавирус
Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил разработать новые меры поддержки бизнеса, чья деятельность была приостановлена из-за пандемии. Заявление прозвучало на встрече с предпринимателями в режиме видеоконференцсвязи, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства.
Читайте также: В Бурятии дополнительно поддержат предприятия, закрытые из-за COVID-19
В Амурской области, включая столицу региона Благовещенск, сняты ограничения на посещения театров, читальных залов и архивов в библиотеках, введённые весной из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба министерства культуры региона.
За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 42 человек, за весь период — у 4423. Об этом сообщили 1 октября в республиканском правительстве.
Подробности в материале: В Хакасии коронавирус выявлен почти у 4,5 тыс. человек
Эпидемиологическая ситуация в Республике Алтай остаётся крайне нестабильной. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки произошёл очередной резкий прирост — выявлено 84 новых случая заражения коронавирусом.
Читайте подробнее: На Алтае вновь зафиксирован резкий прирост заболеваемости COVID-19
В Оренбуржье начнутся проверки использования средств индивидуальной защиты водителями и пассажирами в общественном транспорте и такси, сообщает пресс-служба областного правительства.
Читайте подробнее: В Оренбуржье проверяют соблюдение масочного режима в автобусах
В Оренбурге 30 сентября по итогов рейдовых мероприятий закрыто два объекта: торговый павильон по продаже овощей и фруктов на территории ТК «Север» и ТК «Территория», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
Читайте подробнее: В Оренбурге за нарушение указа губернатора закрыли два торговых объекта
Бывший заместитель председателя правительства Пермского края Антон Удальев заразился коронавирусом, сообщает издание «Коммерсантъ».
По данным СМИ, заболевание у экс-чиновника протекает в легкой форме. У Удальева 28 сентября пропало обоняние. Сданный впоследствии тест на коронавирус показал положительный результат. Сейчас Антон Удальев находится дома под наблюдением медиков.
Подробности в материале: Бывший зампред правительства Пермского края заразился коронавирусом
В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 1 октября, за минувшие сутки выявлено 167 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время 182 пациента были выписаны, трое скончались. Об этом сообщает телеграм-канал «Цивилев. Live»
Подробности в материале: Кузбасс установил новый рекорд по суточному приросту пациентов с COVID-19
В Пермском крае прокуратура организовала проверку по фактам скопления машин скорой помощи, ожидающих пациентов, которым пришлось стоять в очереди для получения процедуры компьютерной томографии с целью диагностики заболевания, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«В ходе проведения надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдения прав граждан на своевременное и в полном объеме оказание медицинской помощи, в том числе достаточность принятых мер министерством здравоохранения Пермского края», — отметили в прокуратуре.
Читайте подробнее: В Прикамье очереди на КТ стали поводом для прокурорской проверки
В Оренбурге с 27 ноября по 6 декабря на территории СКК «Оренбуржье» пройдет чемпионат России по боксу среди мужчин. По его итогам будет сформирована сборная страны для участия в Олимпиаде в Токио летом 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
Отдельным пунктом в подготовке и проведении масштабного спортивного мероприятия указана эпидемиологическая безопасность. Все, кто будет задействован в проведении чемпионата, включая технических специалистов, пройдут обследование на коронавирус. Перед началом чемпионата Роспотребнадзор проверит места проживания участников и транспорт, задействованный в проведении турнира.
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С приходом осени в России начался рост числа выявленных случаев заражения граждан коронавирусом SARS-CoV-2. Власти не хотят вводить какие-то новые ограничительные меры, опасаясь экономических потерь, однако демонстрируют решимость добиться соблюдения гражданами мер уже действующих, и в первую очередь это касается ношения масок в общественных местах и на транспорте, кое-где ещё и перчаток.
Подробности в материале: Рейды, штрафы, патрули: как в регионах заставляют граждан надевать маски
Пассажиров общественного транспорта начнут штрафовать в Самаре с 1 октября в случае несоблюдения ими масочного режима. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.
По сообщению пресс-службы ведомства, это решения приняли на заседании оперативного штаба Самары.
Читайте подробнее: В Самаре пассажиров без масок начнут штрафовать с 1 октября
В Югре за минувшие сутки выявлено 147 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составил 141 случай.
Всего с начала пандемии в Югре на 1 октября зарегистрировано 22 660 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 21 193 человека, 188 пациентов с COVID-19 скончались.
Действие мер ограничительного характера, которые введены на территории Республики Якутия из-за коронавирусной инфекции, продлены до 30 октября. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба правительства региона.
Читайте подробнее: В Якутии продлили ограничения по коронавирусу до 30 октября
Новыми жертвами коронавируса за последние сутки стали два пензенца. Таким образом, на 1 октября с начала пандемии от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались 134 человека.
Об этом: Двое мужчин скончались от COVID-19 в Пензенской области
В Бурятии за последние сутки зарегистрирован 73-й летальный исход среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в улан-удэнском стационаре скончался пациент 65 лет.
Читайте подробнее: В Бурятии число жертв COVID-19 достигло 73
Участвующие в испытаниях вакцины от COVID-19 «Спутник V» добровольцы не знают, что им вводят — вакцину или плацебо. Об этом сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Об этом: Привитым вакциной «Спутник V» добровольцам присвоили коды
Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» запатентовал вакцину против коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Об этом сообщает Роспатент.
«Новосибирские учёные разработали вакцину, содержащую фрагменты вируса — синтетические пептидные антигены. Вакцина на их основе вызывает иммунную реакцию против COVID-19 и в дальнейшем способствует развитию иммунитета. Всего было выдано три патента на изобретения, каждое из которых содержит в себе определенный модифицированный фрагмент вируса», — уточнили в Роспатенте.
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