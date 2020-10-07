После спада пандемии летом, в последние недели вновь начался рост количества выявленных случаев COVID. Власти регионов проводят массовые рейды в магазинах, кафе и транспорте, пытаясь убедить людей соблюдать масочный режим. Часть школ закрыто на карантин. Темпы распространения инфекции продолжают расти. В ряде регионов России вновь ужесточаются карантинные ограничения. Врачи разворачивают дополнительные койки в больницах, готовя медучреждения к приему больных коронавирусной инфекцией. О развитии ситуации с коронавирусом в России и мерах региональных властей, читайте в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

12:43 30.09.2020 В Приволжском федеральном округе по состоянию на 30 сентября выявили 1139 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало максимальным показателем ежедневных заражений с июня. Накануне сообщалось о 1108 новых носителях SARS-CoV-2 в округе. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 158 388 случаев. Об этом: В Поволжье за сутки выявили рекордное число носителей коронавируса с июня

12:44 30.09.2020 В Брянской области 30 сентября подтверждено 48 новых случаев заражения коронавирусом — на восемь тестов больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрирован 9421 носитель вируса. Подробности в материале: В Брянской области за сутки выявлены 48 новых носителей коронавируса

12:46 30.09.2020 В Пензенской области продолжается вакцинация населения против гриппа и ОРВИ. По состоянию на 29 сентября привито 49 223 ребенка или 81,9% от поставки вакцины, а также 230 942 взрослых или 97,9 от поставки вакцины. Всего от гриппа привились 21,1% жителей области. Читайте подробнее: Более 20% жителей Пензенской области сделали прививки от гриппа

12:48 30.09.2020 В России могут продлить кредитные каникулы для граждан и юрлиц, пострадавших от пандемии коронавируса, заявил глава комитета по Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»). Об этом: В России могут продлить кредитные каникулы пострадавшим от пандемии

12:50 30.09.2020 С начала пандемии в Саратовской области зарегистрирован первый высокий разовый показатель смертности от коронавируса. По информации облминздрава на 30 сентября, за истекшие сутки скончались от COVID-19 сразу три пациента. Таким образом, с начала наблюдения в регионе скончались 103 человека от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией. Подробности в материале: В Саратовской области впервые за сутки от COVID-19 скончались три человека

12:54 30.09.2020 Председатель комитета по финансовому рынку Государственной думы Анатолий Аксаков duma.gov.ru

12:56 30.09.2020 Темпы уборки и показатели урожайности в 2020 году существенно превосходит прошлогодние. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября, об этом сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в рамках «правительственного часа» в Госдуме. Об этом: Патрушев рассказал об успехах уборочной кампании

12:56 30.09.2020 За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявили у 90 человек, в том числе в Омске подтверждено 73 новых случая заражения, остальные зарегистрированы в 11 районах. Об этом сообщили 30 сентября в областном оперштабе. Читайте подробнее: Новые носители коронавируса выявлены в Омске и 11 районах области

13:09 30.09.2020 В Нижегородской области по состоянию на 30 сентября выявили 175 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 32 399 случаев. Накануне сообщалось о 168 новых случаях заражения SARS-CoV-2. Читайте также: Среди нижегородцев выявили рекордное за месяц число носителей коронавируса

13:11 30.09.2020 Петербургский метрополитен заявил о возможности вновь ввести ограниченный режим работы — закрыть некоторые вестибюли станций и сократить время работы, если пассажиры не будут использовать средства индивидуальной защиты во время поездок. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе метрополитена. Об этом: Метро Петербурга пригрозило ограничениями из-за пассажиров без масок

13:13 30.09.2020 В курганском Центре восстановительной травматологии и ортопедии имени академика Г.А.Илизарова до 11 октября приостановлена плановая и экстренная госпитализация в связи с проведением противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщается на сайте центра. Подробности в материале: Центр Илизарова в Кургане приостановил госпитализацию

13:13 30.09.2020 Динамика числа заболевших COVID-19 детей стремительно растет. За последние сутки в Москве подтвердены более 370 случаев заражения коронавирусом среди граждан до 18 лет. Отметим, что первую неделю сентября данный показатель не превышал 100 человек. Подробности в материале: В Москве зафиксирован максимальный процент заболевших COVID-19 детей

13:13 30.09.2020 Трое жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки. Общее число жертв COVID-19 в регионе увеличилось до 578 человек. Читайте подробнее: Ещё трое нижегородцев скончались от COVID-19

13:13 30.09.2020 В Новокузнецке в условиях распространения коронавируса ряд торговых сетей организуют «особые часы» для людей старшего поколения. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города. Читайте подробнее: Торговые сети Новокузнецка ввели «особые часы» для пенсионеров

13:17 30.09.2020 В Нижегородской области по состоянию на 30 сентября исследования на наличие коронавируса провели в отношении 922 052 человек. За минувшие сутки исследование на коронавирусную инфекцию прошли 6 724 жителя региона. Накануне было обследовано 8057 нижегородцев. Читайте также: Более 922 тыс. нижегородцев сдали тесты на коронавирус

13:18 30.09.2020 В Москве сотрудники Роспотребнадзора и ОАТИ выявили нарушения масочно-перчаточного режима в фитнес-клубе сети «С.С.С.Р.». Об этом сообщила замначальника отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека столичного управления Роспотребнадзора Татьяна Косычева. По её словам, в помещении фитнес-клуба, расположенного на западе Москвы на улице Верейская, проведён осмотр. «По результатам осмотра был выявлен ряд нарушений — в частности, по соблюдению масочного режима, отсутствию бактерицидных облучателей в части помещений», — цитирует её слова агентство «Москва». Читайте подробнее: В Москве фитнес-клубу «С.С.С.Р.» грозит штраф до 500 тыс. рублей

13:22 30.09.2020 Два пациента с COVID-19 скончались за сутки в Башкирии. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. По сообщению пресс-службы ведомства, мужчина, 1950 года рождения страдал гипертонической болезнью, а мужчина 1963 года рождения страдал сахарным диабетом 2 типа и гипертонической болезнью. Всего умер 41 пациент с COVID — 19. Читайте также: В Башкирии за сутки скончались двое пациентов с COVID-19

13:23 30.09.2020 Прокуратура Новосибирской области проверит информацию о недополучении врачами положенных стимулирующих выплат за работу с пациентами с коронавирусом. Ранее в СМИ появилась информация о нарушении прав медиков, сообщили ИА REGNUM в ведомстве. Прокуратура уже провела встречу с председателем первичной профсоюзной организации Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие», которому мэрия Новосибирска отказала в проведении пикета в городе в рамках Всероссийской акции «Заплатите медикам за COVID». Читайте также: Новосибирская прокуратура занялась недополученными ковидными выплатами

13:24 30.09.2020 Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев во время выступления в Государственной думе duma.gov.ru

13:25 30.09.2020 Приоритетное значение в борьбе с коронавирусом имеет подготовка системы здравоохранения, а не введение ограничительных мер. Об этом 30 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге. Подробности в материале: Песков назвал приоритетное направление в борьбе с коронавирусом

13:36 30.09.2020 Еще одна партия вакцины от гриппа поступила в Башкирию. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения. По сообщению пресс-службы ведомства, регион получил 551 970 доз гриппозных вакцин, в том числе для вакцинации лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями будет выделено 527 640 доз. Об этом: В Башкирию поступила еще одна партия вакцины от гриппа

13:39 30.09.2020 В Саратовской области минтранс проводит регулярные рейды по соблюдению пассажирами и водителями общественного транспорта масочного режима. Первостепенная задача проверяющих — не наказание, а предупреждение, отмечают власти. Читайте также: Саратовские власти взялись за нарушителей масочного режима

13:41 30.09.2020 В Марий Эл по состоянию на 30 сентября выявили 24 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 23 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число заражений коронавирусом в регионе составило 4857 случаев. Подробности в материале: В Марий Эл выявили 24 новых носителя коронавируса

13:56 30.09.2020 Почти на треть вырос уровень заболеваемости ОРВИ в Воронежской области за последнюю неделю, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора 30 сентября. Читайте подробнее: В Воронежской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на треть

13:58 30.09.2020 В Мордовии по состоянию на 30 сентября выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 39 новых носителях SARS-CoV-2, что стало рекордным показателем в сентябре. Общее число подтвержденных в регионе заражений увеличилось до 6438 случаев. Читайте также: В Мордовии выявили 38 случаев заражения коронавирусом за сутки

13:58 30.09.2020 Губернатора Пермского края Дмитрия Махонина выписали из инфекционной больницы, где глава региона получал лечение от COVID-19. «Курс стационарного лечения Дмитрия Николаевича завершён, он отправлен домой на амбулаторное лечение», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации губернатора. Читайте также: Губернатора Прикамья выписали из COVID-центра

14:01 30.09.2020 «Мы разворачиваем новые койки. Летом удалось вывести часть госпиталей из COVID. Но уже сейчас понятно, что надо возвращать их обратно. Снова надеваем комбинезоны», — министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил граждан о приближении второй волны пандемии COVID. Об этом: Нижний Новгород готовится к новой волне пандемии коронавируса

14:01 30.09.2020 Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» завершил клинические исследования вакцины от новой коронавирусной инфекции. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в интервью телеканалу НТВ. Читайте подробнее: В новосибирском «Векторе» завершены испытания вакцины от COVID-19

14:08 30.09.2020 Во Владимирской области Роспотребнадзор совместно с региональным департаментом предпринимательства проверил объекты торговли на соблюдение эпидемиологических норм. Проверки провели в 24 магазинах. Об этом: Соблюдение масочного режима проверили в 24 владимирских магазинах