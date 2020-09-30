Уфа, 30 сентября, 2020, 12:19 — ИА Регнум. Процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), оплачиваемая в том числе из бюджета, оказывается не самой эффективной мерой для повышения рождаемости в Башкирии. Об этом 30 сентября сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова на парламентских слушаниях в государственном собрании региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Новая жизнь

По ее словам, в 2020 году из бюджета на эти цели было выделено 83,2 млн рублей. При ежегодной реализации данных мероприятий ожидается порядка 2,6 тысяч рождений в течение пяти лет.

Иванова подчеркнула, что данная меря является очень дорогой. По ее мнению, гораздо выгоднее для повышения рождаемости обучать психологов, которые бы оказывали психологическую помощь беременным женщинам, планирующим сделать аборт. Поскольку лишь пятая часть абортов совершается по показаниям врачей. Психологи могут говорить с женщиной и рассказать о мерах государственной поддержки.

Кроме этого, власти намерены приглашать «толковых» выпускников школ из стран СНГ для поступления в вузы Башкирии. А в дальнейшем, при их желании остаться в республике, помогать им получить гражданство России.

По итогам парламентских слушаний было рекомендовано правительству Башкирии разработать и утвердить госпрограмму республики «Улучшение демографической ситуации в Республике Башкортостан», которая будет направлена на увеличение рождаемости, улучшение материального благосостояния семьи, снижение смертности, обеспечение миграционного прироста, а также на совершенствование доступной качественной бесплатной медицинской помощи.