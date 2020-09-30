Калуга, 30 сентября, 2020, 12:14 — ИА Регнум. В Калужской области действует режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседание рабочей группы регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Фото ИА REGNUM В Калужской области сохраняется обязательный масочный режим

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На заседании подчеркивалось, что профилактические мероприятия должны неукоснительно выполняться. В транспорте и общественных местах, при любом выходе на улицу гражданам необходимо использовать гигиенические маски. Масочный и дезинфекционный режимы необходимо соблюдать на предприятиях любых форм собственности. Кроме того, сохраняются требования Роспотребнадзора по социальному дистанцированию не менее 1,5 метра. Проверочные мероприятия по соблюдению масочного режима и других требований санитарно-эпидемиологической безопасности будут продолжены.

Поставлением регионального правительства выплаты медикам и социальным работникам, работающим с коронавирусными пациентами, продлены до 1 января 2021 года.