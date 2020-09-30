Киев, 30 сентября, 2020, 12:06 — ИА Регнум. Полный разрыв экономических отношений между Белоруссией и Украиной был бы больше невыгоден Минску, утверждает издание «РБК-Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

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Соответствующий материал опубликован сегодня, 30 сентября.

Издание отмечает, что согласно официальным данным, в прошлом году импорт из Белоруссии на Украину составил 3,9 млрд долларов, а экспорт — лишь 1,7 млрд долларов.

СМИ признает, что для Украины разрыв экономических отношений с Белоруссией грозит резким дефицитом топлива, однако подчеркивает, что такой вариант «выглядит маловероятным».

Издание приводит ряд комментариев в поддержку своей позиции:

«Я исключаю вероятность срыва контрактов. Не столько мы зависим от белорусов, сколько они от нас. Они ограничены и смещены в отношении экспорта, у них мощные заводы и маленькое потребление, они должны куда-то это всё продавать. Если они и будут отказываться от каких-то рынков, то от Украины они откажутся в последнюю очередь», — считает эксперт по энергетике, глава консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что по состоянию на сейчас торговое и экономическое сотрудничество между РБ и Украиной сохраняется, и это важный фактор, «почему Александру Лукашенко не стоит идти на дальнейшее обострение, которое могло бы привести к ограничению этого сотрудничества».

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, в январе-июле 2020 г. белорусские НПЗ увеличили экспорт автомобильных бензинов на Украину на 53,8 тыс. тонн или на 13,6%, до 450,5 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Если в январе-июле 2019 г. Белоруссия поставляла Украине 67% от общего импорта бензинов, то в январе-июле 2020 г. соответствующий показатель составил 76%.

Общий импорт автомобильных бензинов по итогам семи месяцев 2020 г. составил 593 тыс. тонн, что практически соответствует уровню прошлого года.

На политическом уровне Киев сейчас «поставил на паузу» все отношения с Белоруссией, уже отменен планировавшийся ранее визит в Минск президента Владимира Зеленского.