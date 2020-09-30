Ярославль, 30 сентября, 2020, 12:02 — ИА Регнум. Население Ярославской области продолжит сокращаться в ближайшие три года. Это зафиксировано в прогнозе социально-экономического развития региона, подготовленного правительством Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославль

Чиновники подготовили два варианта прогноза — благоприятный и неблагоприятный. По неблагоприятному варианту численность населения области сократится в 2023 году на 29,3 тысячи человек (с 1 млн 253,4 тыс человек на 1 января 2020 года до 1 млн 224,1 тыс). Благоприятный сценарий говорит о сокращении на 25,5 тыс человек. При этом быстрее будет сокращаться городское население, чем сельское.

Власти прогнозируют уменьшение уровня рождаемости как по благоприятному, так и по неблагоприятному варианту. Если в этом году уровень рождаемости ожидается на уровне 8,3 родившихся на тысячу населения, то в 2023 году планируется снижение до 6,6 по неблагоприятному варианту и 7,7 человек по благоприятному.

Ожидаемый рост продолжительности жизни населения (с 73,15 лет до 73,95−74,94 лет) не повлияет существенно на сокращение населения. Также не может его сдержать и миграция. Ярославская область перестала быть привлекательной для мигрантов — констатируют чиновники.

«Снижение миграционного притока произошло, с одной стороны, в силу снижения демографического потенциала миграции населения близлежащих территорий, с другой — временного снижения экономической привлекательности области для трудовых мигрантов из ближнего зарубежья из-за сокращения числа малооплачиваемых рабочих мест», — говорится в прогнозе социально-экономического развития.

В документе отмечается, что на снижение миграции повлияли ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.

Демографические проблемы скажутся на экономическом потенциале области. Сократятся трудовые ресурсы. Если в 2019 году в Ярославской области трудовые ресурсы оценивались в 746,3 человек (включая мигрантов), то в 2023 году они сократятся до 743,4 тысяч человек по благоприятному варианту или 729,8 тысяч по неблагоприятному.

Пока что правительство региона не заявляло о каких-либо мерах, направленных на преодоление демографической катастрофы.