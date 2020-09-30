Пермь, 30 сентября, 2020, 11:57 — ИА Регнум. В Пермском крае губернатор Дмитрий Махонин заявил, что будут применять меры воздействия к чиновникам, которые плохо работают с обращениями граждан на портале «Управляем вместе», сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Поручение о проработке мер воздействия дано аппарату местного правительства, а также заместителю председателя правительства по вопросам взаимодействия с территориями Александру Борисову. «Мы не будем работать с людьми, которые не понимают, что важно реально решать проблемы жителей, а не отчитываться за липовое исполнение их просьб», — заявил глава региона.

Вопрос работы чиновников и темы обращений граждан на портале «Управляем вместе» рассматривались на аппаратном совещании. По данным министерства информационного развития и связи Прикамья, за неделю (21−27 сентября) решены 412 проблем жителей. Еще 31 решение проблем жители опровергли. Как оказалось, липовым исполнением наиболее грешат в Мотовилихинском районе Перми, в Чайковском, Березниках, Осе, Кизеле и Краснокамске.

Министр информационного развития и связи Игорь Никитин отметил значительный рост количества сообщений: за неделю — 747. Это больше, чем в среднем за истекший период 2020 года. С начала сентября рост продолжается. Основными проблемами, на которые указывают граждане, являются ямы и выбоины на дорогах, свалки и жалобы в сфере отопления.

Напомним, проект «Управляем вместе» начали внедрять в Пермском крае 2017 году. Программа представляет собой набор интерактивных инструментов, с помощью которых население может участвовать в реализации Программы развития региона, а также направлять свои замечания по текущему содержанию объектов социальной и транспортной инфраструктуры и вносить предложения в программу дальнейшего развития региона.

«Вовлекая жителей в прозрачный процесс принятия решений, проект «Управляем вместе» реализует принципы и механизмы Открытого правительства: открытость и подотчетность органов власти, экспертиза принятия решений, эффективный контроль», — информирует портал «Управляем вместе».