Москва, 30 сентября, 2020, 11:57 — ИА Регнум. Проект федерального бюджета на 2021−2023 годы внесен в Госдуму, сообщило правительство РФ 30 сентября.

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Доходы бюджета в 2021 году составят 18,8 трлн рублей, из них нефтегазовые доходы — 6,03 трлн рублей, в 2022 году — 20,6 трлн рублей, из них нефтегазовые доходы — 6,88 трлн рублей, в 2023 году — 22,3 трлн рублей, из них нефтегазовые доходы — 7,5 трлн рублей.

Расходы федерального бюджета РФ в 2021 году составят 21,5 трлн рублей, в 2022 году — 21,9 трлн рублей, в 2023 году — 23,7 трлн рублей.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, федеральный бюджет будет дефицитным до 2024 года.

В 2021 году дефицит бюджета составит 2,75 трлн рублей, или 2,4% ВВП, в 2022 году — 1,25 трлн рублей, или 1% ВВП, в 2023 году — 1,41 трлн рублей, или 1,1% ВВП.

Кроме того, в Госдуму поступили проекты бюджетов внебюджетных фондов ПФР, ФСС и ФОМС на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов.

В 2021 году расходы госказны на нацпроекты вырастут примерно на 15% к уровню текущего года, а в 2023 году — уже почти на 40%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что проект бюджета призван не только обеспечить финансирование всех обязательств государства, стабильность бюджетной системы, но и поддержать экономику в период восстановления, содействовать ее устойчивому развитию и достижению тех национальных целей, которые утвердил президент РФ.