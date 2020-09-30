Томск, 30 сентября, 2020, 11:51 — ИА Регнум. О росте числа случаев заражения коронавирусом в Томской области «в последние дни» сообщил губернатор региона Сергей Жвачкин, комментируя решение о продлении режима ответственного поведения до 1 ноября. По его словам, ситуацию усугубляет «наплевательское отношение» жителей региона к соблюдению масочного режима.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Медицинская маска

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Как сообщили ИА REGNUM 30 сентября в областной администрации, Сергей Жвачкин отметил, что ещё в начале сентября ежедневный прирост заразившихся составлял до 50 человек за сутки, а с прошлой недели этот показатель стал уже выше 70. В последние дни в области выявляют более 80 носителей коронавируса в сутки. Кроме того, на это накладывается сезонный всплеск ОРЗ и гриппа.

«Но больше всего ситуацию усугубляет наплевательское отношение к соблюдению масочного режима. А иногда и демонстративное пренебрежение своим здоровьем и здоровьем окружающих», — заявил Жвачкин.

Губернатор подчеркнул, что зачастую посетители магазинов надевают маску только на кассе после замечания продавцов, водители автобусов «носят маски на подбородке», а большинство пассажиров и вовсе игнорирует масочный режим. Кафе, рестораны, спортивные центры загружены, посетители не соблюдают социальную дистанцию и так далее.

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Глава региона призвал жителей Томской области «не доводить ситуацию до повторного введения ограничений работы ряда отраслей», соблюдать социальную дистанцию, пользоваться защитными масками.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области режим ответственного поведения продлён до 1 ноября. По состоянию на 30 сентября в регионе коронавирус выявлен у 7490 человек.