Москва, 30 сентября, 2020, 11:30 — ИА Регнум. Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2021−2023 годы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября, об этом сообщил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

«Правительство РФ внесло проект федерального бюджета на 2021−2023 годы, и мы начнем рассмотрение этого бюджета», — сообщил Миронов.

Он отметил, что фракцию не устраивают две позиции: парламентарии не видят индексации пенсий для работающих пенсионеров, также их не устраивает новая методика расчета МРОТ.

«Это обман всех граждан РФ. Фракция не поддержит ни методику, ни бюджет в целом, мы готовим альтернативный проект бюджета», — сказал Миронов.