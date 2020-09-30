Москва, 30 сентября, 2020, 11:24 — ИА Регнум. Студенты Национального исследовательского университета МЭИ около месяца живут в общежитии в условиях капитального ремонта и отсутствия горячей воды. Об этом сообщают телеграм-каналы «Протестный МГУ» и «Понаехавший».

Александр Дейнека. В душе. 1949

Авторы публикаций рассказали, что в общежитиях ведутся ремонтные работы, а в здании по адресу улица Энергетическая, дом 18 уже месяц нет горячей воды.

«Сначала мыться ходили тоже с чайником, потом стали бегать в другое общежитие. Но это неудобно и времязатратно. В результате почти все просто моются под ледяной водой. Даже большинство девушек так делают. Хотя закалиться у нас не получается — наоборот, многие простывают», — цитирует слова постояльца общежития «Понаехавший».

В подтверждение слов канал опубликовал фотографию объявления об отсутствии горячей воды до окончания аварийных работ, а также копию информационного письма руководства вуза о проводимых ремонтных работах в холлах, душевых, туалетах и жилых комнатах.

«Протестный МГУ» отмечает, что работы затянулись и вынуждают студентов перейти на дистанционное обучение.

«Конечно, чем нас меньше здесь, тем ниже вероятность вспышки вируса. Нет людей — не нужно и заморачиваться об их безопасности», — приводит слова студента «Понаехавший».

Один из опрошенных каналом учащихся сообщил, что перейти на дистанционку, как предлагает вуз, он не может из-за военной кафедры, которая по-прежнему якобы работает только очно.

В пресс-службе МЭИ корреспонденту ИА REGNUM информацию о ситуации в общежитиях подтвердили, однако пояснили, что работы по капитальному ремонту являются плановыми и проводятся в год 90-летнего юбилея вуза. Их планируется завершить в конце ноября 2020 года. А вот к отключению горячей воды МЭИ не имеет никакого отношения — произошла авария в городской сети. Для подключения к горячему водоснабжению энергетики должны завершить опрессовку труб. Заявленное время окончания работ — конец сентября. При этом отсутствие горячей воды не связано с ремонтными работами в общежитиях, подчеркнули в вузе.

«Доводы студентов о невозможности выехать из общежитий из-за каких либо административных угроз — надуманные. Отчисление студента возможно лишь в двух случаях: академическая задолженность либо грубое нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся. Для всех студентов в осеннем семестре предложено два формата обучения: смешанный и полностью дистанционный. Студенты вправе выбрать любой формат без каких-либо ограничений. […] Боязнь студентов выехать из общежития не может быть обусловлена какой-либо угрозой отчисления, это нелепость. Ремонтные работы были начаты весной 2020 года за счёт поступивших от Минобрнауки субсидий вне контекста эпидемии», — рассказали в пресс-службе.