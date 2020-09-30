Москва, 30 сентября, 2020, 11:23 — ИА Регнум. Более 91 млн рублей потребовали взыскать с АО «Тамбовский завод «Октябрь», который входит в состав концерна «Созвездие» госкорпорации «Ростех». Истцом в деле, которое арбитраж Москвы рассмотрит 3 ноября 2020 года, выступает Министерство обороны России, передаёт ИА REGNUM.

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Иск был подан в конце сентября 2020 года и принят к производству судьёй Жура. Сумма исковых требований — 91 393 187,99 рубля.

Стороны связывают между собой как минимум семь контрактов на 401 млн рублей, в том числе на поставку запасных частей, инструментов и принадлежностей для комплексов и средств связи.

Напомним, по основному виду деятельности тамбовский завод, ведущий свою историю с 1964 года, занимается производством радио‑ и телевизионной передающей аппаратуры. С августа 2005 года бывший ФГУП стал акционерным обществом с 100% долей государства. С 2007 года оно входит в концерн «Созвездие».