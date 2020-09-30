Ярославль, 30 сентября, 2020, 11:00 — ИА Регнум. В Ярославской области за последние сутки выявлено 54 новых случая коронавирусной инфекции — это максимальное количество за последние три месяца. Об этом сообщает Информационный центр по коронавирусу в России.

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В течение последнего месяца ежесуточно фиксировалось от 40 до 50 новых заражений. Продолжился рост и количества госпитализированных в ковид-клиники. На сегодняшний день их 590 человек. Неделей ранее в больницах было немногим более 400 пациентов.