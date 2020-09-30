Москва, 30 сентября, 2020, 10:33 — ИА Регнум. Система накопительной пенсии должна быть только добровольной, а в существующем виде ее не надо было вводить вообще. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Duma.gov.ru Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР)

«Много раз мы поднимали этот вопрос, что необходимо накопительную часть пенсии вывести из системы обязательного пенсионного страхования, до бесконечности её замораживать некорректно и неправильно, система барахлит. Главный вывод: вообще не надо было вводить эту составляющую. Это должно быть исключительно добровольное решение гражданина», — заявил Нилов.

Он также призвал граждан — участников накопительной системы не беспокоиться, что с ее отменой они могут лишиться своих денег.

«Сейчас все, что платит работодатель, все 22% идут на формирование страховой пенсии. Накопительная пенсия формировалась до заморозки в обязательном порядке автоматом у всех нас, с 2016 года предполагалось, что она будет формироваться только у тех, кто подал соответствующее заявление в Пенсионный фонд. Если вы подавали заявление, то, соответственно, у вас она формировалась, но из-за заморозки она тоже не формируется, всё идёт на страховую часть. Эти деньги крутятся либо в негосударственных пенсионных фондах, либо в Пенсионном фонде России, который передает их во Внешэкономбанк. Когда у вас наступит возраст назначения накопительной пенсии, то ПФР посмотрит, какие средства у вас на накопительном счёте, и либо выплатят единоразово, либо будут выплачивать ежемесячно», — рассказал глава профильного комитета Госдумы.

Он напомнил, что накопительная пенсия касается только лиц 1967 года рождения и моложе.

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) попросила премьер-министра Михаила Мишустина отменить накопительную часть пенсии. Текст направленного главе правительства письма был опубликован на сайте ФНПР.