Москва, 30 сентября, 2020, 10:29 — ИА Регнум. Если осенью 2020 года масштабы пандемии коронавируса в России будут такими же, как и весной, с такими же ограничительными мерами, то основной проблемой станет не рост безработицы, а падение доходов граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября заявил старший научный сотрудник Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ Виктор Рудаков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кризис

«Всё очень сильно зависит от того, будут ли какие-то ограничительные меры. Но если смотреть какой-то инерционный сценарий (что пандемия в ближайшие месяцы будет иметь такой же масштаб, как и весной), то резкого роста безработицы можно не ждать. Он будет незначителен. Но при этом стоит ждать снижения реальных доходов населения, — пояснил Рудаков. — Если мы посмотрим все кризисы, например в 1990-е годы, то увидим, что основной проблемой был не рост безработицы, а резкое падение доходов населения. Это было и в 2008 году, потом в 2014 году, но в меньших масштабах. Поэтому я бы ждал незначительного роста безработицы и достаточно серьезного снижения доходов населения».

Как пояснил экономист, российские компании стараются не увольнять, а переводить своих сотрудников на неполный рабочий день, неполную рабочую неделю и так далее.

«Как следствие, люди будут настороженно относиться к тратам, и поэтому потребительский спрос снизится», — добавил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Россия не скоро преодолеет тот рост безработицы, который она получила в 2020 году.