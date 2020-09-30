Калуга, 30 сентября, 2020, 10:58 — ИА Регнум. В Калуге состоялся областной этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучшая швея», сообщили корреспонденту ИА REGNUM региональном министерстве труда и социальной защиты.

Admoblkaluga.ru Призёры конкурса в номинации «Лучшая швея»

Мастерство в своем деле показали шестнадцать швей из Калуги и Людиново: работницы ООО «Мануфактуры Bosco», ООО «ИРИКА», ООО «Людиновская швейная фабрика» и ателье «Золотая нить». Выполнив теоретическую часть задания, участницы на практике должны были применить свои знания и умения — сшить женское платье согласно требованиям технической документации. В результате подсчета общей суммы баллов за теоретическое и практическое здания победителем конкурса была признана Галина Пояркова (ООО «Мануфактуры Боско»). Победительницам и призерам конкурса были вручены дипломы и денежные сертификаты.

Лучшая калужская швея Галина Пояркова в ноябре представит область на федеральном этапе конкурса профессионального мастерства в Иваново.