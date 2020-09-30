Москва, 30 сентября, 2020, 10:11 — ИА Регнум. Анонимные сим-карты, которые зачастую бесплатно раздают на улицах, ни в коем случае нельзя связывать с аккаунтами и мобильными банками. Это грозит потерей денег и всех привязанных сервисов, говорится в опубликованном 30 сентября сообщении Роскачества.

Сим-карта

Видимое преимущество такой сим-карты в простом и бесплатном подключении, не требующем заключения договора. Однако по закону все сим-карты должны быть на кого-то оформлены, а значит, полученная карта может принадлежать другому абоненту. Люди, раздающие их, могут быть кем угодно и преследовать любые цели.

Неизвестный владелец карты может восстановить над ней контроль, а это чревато по меньшей мере потерей денег с баланса карты. Гораздо опаснее привязывать к телефонному номеру аккаунты в социальных сетях или мобильный банк. Мошенники, восстановив номер на перевыпущенную сим-карту, завладеют ими.«Никогда не подключайте к симкам, которые оформлены не на вас, свои аккаунты и тем более мобильные банки!» — подчеркнули в Роскачестве.

Достоянием злоумышленников может стать переписка в соцсетях и электронные письма. Взять анонимную сим-карту можно для регистрации на досках объявлений или одноразового использования, но доверять таким картам не стоит, пояснил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.