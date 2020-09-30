Париж, 30 сентября, 2020, 09:28 — ИА Регнум. Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Франции Армони Тан в первом круге Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Встреча продолжалась 1 час 6 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:1.

Тигран Ширинян Дарья Касаткина

Касаткина ни разу не подала навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовала 7 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, две ошибки на подаче и 2 из 10 брейков.

Во втором круге турнира Касаткина сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

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