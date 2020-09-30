Челябинск, 30 сентября, 2020, 09:24 — ИА Регнум. Между Челябинском и Магнитогорском начнёт курсировать электропоезд «Ласточка». Об этом главе Минтранса России Евгению Дитриху заявил губернатор региона Алексей Текслер.

Дарья Драй ИА REGNUM Пригородный поезд «Ласточка»

Она начнёт ходить в ноябре. Это позволит сильно уменьшить время в пути по сравнению с тем, что имеется сейчас.

Отметим, в данный момент прямой электрички между Магнитогорском и Челябинском нет. Доехать из точки в точку можно автобусами, которые едут более пяти часов. Также два города связывает поезд 345Е/346Е Нижневартовск — Адлер, но на нём время в пути превышает восемь часов.