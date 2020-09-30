Москва, 30 сентября, 2020, 09:15 — ИА Регнум. Отопление включено в 70% жилых домов Москвы, сообщил 30 сентября вице-мэр столицы Пётр Бирюков.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

По его словам, тепло уже подаётся в 84% социальных объектов.

Отопительный сезон стартовал 28 сентября, и обычно процесс включения объектов занимает несколько дней, пояснил Бирюков.

«Это не происходит одномоментно, технологический срок — пять суток, но, скорее всего, включим быстрее», — сказал он.