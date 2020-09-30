Лондон, 30 сентября, 2020, 09:04 — ИА Регнум. В случае, если бы Советский союз не распался и продолжил существовать до сих пор, мир был бы справедливее и стабильнее. Такое мнение в интервью изданию The Times высказал первый президент СССР Михаил Горбачёв.

Sohu.com Президент СССР Михаил Горбачев и председатель Верховного совета РСФСР Борис Ельцин в президиуме IV съезда народных депутатов СССР, 1990

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Политик подчеркнул, что история не знает сослагательного наклонения, однако можно предположить, каким бы был мир без распада Союза Советских Социалистических Республик.

«Я думаю, мир был бы лучше. Он был бы стабильнее, безопаснее, справедливее», — отметил Горбачёв.

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Политик подчеркнул, что не хотел развала СССР, и его распад не был «конечным результатом» перестройки. По его словам, «процесс перемен был доведён до того состояния, когда обратить его вспять уже было невозможно». Поэтому после провалившегося в 1991 году путча радикалы и сепаратисты «добили Союз, не думая о последствиях».

Первый президент ССР в качестве главных своих достижений на занимаемом посту назвал прекращение холодной войны, заключение договора о ядерном разоружении и свободу слова. При этом политик признал наличие целого ряда ошибок, в числе которых опоздание с проведением реформ, децентрализация и слабая экономическая политика.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса «Левада-центра», большинство граждан (75%) считают советскую эпоху лучшей в истории России с высоким уровнем благосостояния и возможностями для обычных граждан. Так, о распаде Союза Советских Социалистических Республик (СССР) сожалеют 65% граждан. Нет сожаления у 26%. Уверены, что распада можно было избежать, 63% респондентов. 26% считают, что он был неизбежен.

Напомним, образованный в 1922 году Союз Советских Социалистических Республик перестал существовать в декабре 1991 года. Пятнадцать ранее входящих в Советский Союз республик обрели государственную самостоятельность.