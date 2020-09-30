Сургут, Югра, 30 сентября, 2020, 08:56 — ИА Регнум. В Югре при содействии Росгвардии изъято свыше 12 тонн немаркированного подпольного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по ХМАО.

Пресс-служба федеральной службы войск национальной гвардии России по Ханты-Мансийскому автономному округу Склад подпольного алкоголя

По данным Росгвардии, двое предпринимателей из Сургута незаконно приобрели партию немаркированного алкоголя на общую сумму более одного миллиона рублей. Запрещённую спиртосодержащую продукцию они поставляли небольшие торговые точки города.

В ходе задержания, на складах, арендуемых бизнесменами, обнаружено 12 тысяч литров крепкого алкоголя. Здесь же нашлись и бирки для бутылок с логотипом учреждения, занимающегося стандартизацией и проведением экспертиз качества.