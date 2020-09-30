Москва, 30 сентября, 2020, 08:12 — ИА Регнум. Торги по нефти 29 сентября завершились падением. Нефть сорта Brent подешевела на 3,86%, до $40,80. Покупатели даже не смогли удержать уровень $42 при дешевеющем долларе, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Позиции покупателей пошатнулись на фоне возросших опасений по поводу того, что высокие темпы распространения коронавируса в мире замедлят восстановление глобального спроса на нефть.

Американский институт нефти (API) сообщил 29 сентября о снижении запасов нефти в США на 0,8 млн баррелей за прошлую неделю. Запасы бензина увеличились на 1,6 млн баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 3,4 млн баррелей.

Сегодня, 30 сентября, в 17:30 по мск выйдет отчет минэнерго США. Ожидается увеличение запасов нефти на 1,6 млн баррелей и суммарное снижение запасов нефтепродуктов на 2 млн баррелей

Сегодня на утренних торгах в Азии нефть подорожала на 0,71%, до $41,09. Восстановление слабое

Но если торги в Европе откроются снижением по доллару и ростом по фондовым индексам, то у покупателей будет временное окно, чтобы отыграть вчерашние потери. В противном случае они рискуют оказаться на уровне $39,30.

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