Пермь, 30 сентября, 2020, 07:58 — ИА Регнум. В Перми чиновники планируют с 1 ноября расширить зону платной парковки, сообщает издание business-class.su.

Иван Шилов ИА REGNUM Платная парковка

Мэрия подготовила проект постановления. В настоящее время документ находится на независимой антикоррупционной экспертизе.

Расширение зоны предполагается за счет ряда кварталов в центре муниципалитета, которые в будние дни испытывают дефицит свободных мест для автомобилей. В проекте правового акта указано десять участков. Например, планируется сделать платной площадку по ул. Газеты «Звезда» от ул. Полины Осипенко до ул. Белинского, по улице Глеба Успенского в районе кинотеатра «Кристалл» от Комсомольского проспекта до улицы Пионерской. Тариф в новой зоне составит 20 рублей.

Добавим, систему платных парковок в центре Перми начали внедрять в августе 2016 года. Плата взимается в будние дни с 09:00 до 19:00.