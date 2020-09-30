Юма, США, 30 сентября, 2020, 07:33 — ИА Регнум. Испытания американских роботов LIDAR, предназначенных для уничтожения российских танков Т-72, проведены на полигоне Юма в штате Аризона, сообщает издание Breaking Defense.

DARPA, U.S. Military Роботы в армии США

Указанные устройства оснащены небольшими беспилотниками для обнаружения танков с использованием алгоритма автоматического распознавания целей Aided Target Recognition (ATR). Для этого в базе системы хранятся более 3,5 млн фотографий военной техники.

Отмечается, что в ходе учений LIDAR, обнаружив Т-72, не смог воспользоваться своим вооружением из-за большого расстояния до цели и вызывал артиллерийскую поддержку для уничтожения танка после одобрения оператора.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в США были проведены испытания робота QinetiQ Titan, выполнившего стрельбу из переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin.