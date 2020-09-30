Пермь, 30 сентября, 2020, 07:31 — ИА Регнум. В Перми большинство карет скорой медицинской помощи выключено из работы из-за огромных очередей на компьютерную томографию, сообщает профсоюз «Альянс врачей Пермского края».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В организации отметили, что сотрудники службы скорой помощи жалуются на то, что не успевают приехать вовремя на вызовы к пациентам, а также на ненормированный график в связи с неподготовленностью минздрава региона ко второй волне коронавирусной инфекции.

По данным портала 59.ru, в ночь на 29 сентября произошло скопление машин скорой помощи, но уже с пациентами не на томографию, а на госпитализацию. Филиал ГКБ им. Тверье на Никулина, 10 снова стал принимать пациентов с COVID-19 и подозрением на него. Утром 29 сентября медики насчитали 23 машины скорой помощи, которые выстроились в очередь. Их перенаправляли в больницу на Никулина из-за большого свободного коечного фонда. Но оказалось, что больных в клинике принимают очень медленно.

В Пермском крае, как и в других регионах России, растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. Свободного коечного фонда становится все меньше. В краевом минздраве отметили, что решение о расширении коечного фонда для COVID-пациентов будет приниматься в зависимости от состояния текущей эпидситуации.

Напомним, с начала пандемии (на 29 сентября) в Пермском крае выявлено 9747 носителей SARS-CoV-2. Скончались 455 пациентов с COVID-19. Оправились от болезни 6685 человек. Продолжают лечиться в стационарах 1226 человек.