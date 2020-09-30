Москва, 30 сентября, 2020, 06:53 — ИА Регнум. Письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением отменить накопительную часть пенсии в стране направила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), сообщается на сайте организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

В документе отмечается, что ФНПР уже не раз выражала свою позицию о необходимости отказа от накопительного компонента в системе обязательного пенсионного страхования.

Кроме того, в документе подчеркивается, что существующий порядок вычисления возраста дожития для накопительной части приводит к постоянному увеличению этого показателя, что дискредитирует саму идею введения этого компонента. Так, в 2015 году возраст дожития для накопительной пенсии равнялся 228 месяцам (19 лет), а в 2021 году он достигнет значения в 264 месяца (22 года).

В связи с этим в ФНПР также призвали прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплат.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в России продлили до 2023 «заморозку» накопительных пенсий.