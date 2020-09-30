Вашингтон, 30 сентября, 2020, 06:45 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демпартии Джо Байден обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в попытках избежать критики и серьезных действий против России. Соответствующее заявление политик сделал в ходе дебатов.

(сс) Marc Nozell Джо Байден

При этом Байден в своих обвинениях сослался на уже опровергнутый фейк о готовности России платить террористам в Афганистане за нападения на американских солдат. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты при Трампе якобы стали слабее. При этом Байден похвастался, что лично заявлял президенту России Владимиру Путину свою твердую позицию.

«Факт в том, что я сталкивался лицом к лицу с Путиным и ясно давал ему понять, что мы от него ничего не потерпим», — утверждает кандидат от демократов.

Как сообщало ИА REGNUM, также Байден обозвал президента США Дональда Трампа «щенком Путина». По словам Байдена, Трамп якобы не смог ничего противопоставить российскому лидеру, из-за чего подорвал мощь Соединенных Штатов.