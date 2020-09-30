Прибайкальский район, Бурятия, 30 сентября, 2020, 06:30 — ИА Регнум. В Прибайкальском районе Бурятии введён режим повышенной готовности из-за повышения уровня Байкала. По данным Главного управления МЧС по республике, этот показатель на 29 сентября составляет 457,09 метра, что на девять сантиметров выше максимальной отметки.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

В связи с этим, как передаёт «Байкал-Daily», вода затопила низменные участки побережья вблизи местных сёл, а также вышла в подпольях домов. Но пока затопленных поселений нет. При волнении на озере волны достают до участков домов на первой линии в селе Турка.

В настоящее время представители различных органов власти в составе межведомственных групп обследуют поселения в Кабанском, Прибайкальском, Баргузинском районах.

По мнению властей республики, для решения проблемы необходимо держать уровень озера на максимальной отметке в 457 метров. Как сообщало ИА REGNUM, руководитель МЧС Евгений Зиничев в связи с этим призвал провести экстренное совещание.

«Перед нами стоит настоящая дилемма: кого должно затопить первым: Бурятию или Иркутскую область. Ни того, ни другого мы допустить не должны», — отметил он.

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