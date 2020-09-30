«Переносят опасный вирус в семьи»: о каникулах для московских школьников
Барнаул, 30 сентября, 2020, 06:19 — ИА Регнум. Объявленные мэром Москвы Сергеем Собяниным двухнедельные осенние каникулы могут быть оправданы целью избежать взрывного роста числа случаев коронавирусной инфекции. Об этом в комментарии корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). По его словам, наибольшую опасность представляет рост числа тяжелых пневмоний, которым подвержены пожилые люди.
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"Дети, как мы убедились, точно так же подвержены COVID-19, но переносят болезнь сравнительно легко. Инфицируясь в коллективе сверстников, они переносят опасный вирус в семьи, что несет угрозу для пожилых членов семьи. Объявление каникул в преддверии сезонной вспышки можно рассматривать как предусмотрительную меру в целях воздействовать на естественные очаги эпидемии и тем самым ограничить распространение инфекции.
Имеются все основания полагать, что новый коронавирус продолжит победное шествие по стране, выигрывая конкуренцию у других респираторных вирусов за счет большей вирулентности», — отметил доктор Шумихин.
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о двухнедельных каникулах для московских школьников. Он призвал провести их дома или на даче. Гулять школьникам мэр порекомендовал только во дворе или ближайшем парке.