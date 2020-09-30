Челябинск, 30 сентября, 2020, 06:16 — ИА Регнум. В Челябинской области актуальна помощь со стороны студентов-медиков. Об этом в фейсбуке написала первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

Иван Шилов ИА REGNUM Молодые врачи

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Она отметила, что ситуация с коронавирусной инфекцией сейчас осложняется ростом числа сезонных заболеваний, среди которых парагрипп и риновирусная инфекция. Число вызовов увеличивается, а участковые службы работают в данный момент на пределе.⠀

В связи с этим чиновница обратилась к старшекурсникам медицинских вузов и колледжей. «Друзья, нужна ваша помощь на госпитальных базах и в поликлиниках», — отметила она. Речь идёт о работе на вызовах, вводе данных в систему, а также о телефонном консультировании.

«Важна и нужна любая поддержка», — подчеркнула Гехт.