Тюмень, 30 сентября, 2020, 04:38 — ИА Регнум. В центре Тюмени на улице Первомайской у администрации города вероятно придётся спилить как минимум пять многолетних голубых елей и заменить их на молодые саженцы. К такому выводу пришли специалисты, сообщает пресс-служба мэрии.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Как сохнут голубые ели у мэрии Тюмени

Городская среда агрессивна к зелёным насаждениям. Летом 2020 года сотрудники Центра защиты леса Тюменской области провели осмотр и анализ состояния каждой из 39 голубых елей, которые украшают территорию перед горадминистрацией. Из них 18 елей ослаблены и 14 сильно ослаблены: на кронах по всей высоте отмечено усыхание ветвей разной степени. Пять елей находятся в крайне плохом состоянии из-за сосудистого бактериоза.

После замены больных елей на молодые будет проведён комплекс мероприятий по предотвращению дальнейшего распространения грибковых и бактериальных заболеваний деревьев. Кроме того, предложено дополнительно высадить на площадке у мэрии ещё 12 елей и 5 яблонь Недзвецкого.