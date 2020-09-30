* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 30 сентября, 2020, 03:11 — ИА Регнум. Полный разгром террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стал результатом военной операции России в Сирии. Об этом написал в своей статье для газеты «Красная Звезда» министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Mil.ru Сергей Шойгу

По словам главы ведомства, указанная группировка «перестала существовать» в этой арабской республике, а на территорию России не удалось проникнуть ни одному террористу.

Сергей Шойгу «Международная террористическая организация «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии перестала существовать, ни один террорист не проник в Россию».

Он также отметил, что за время операции российских войск в Сирии были уничтожены 865 главарей террористических групп и более 133 тысяч экстремистов, а также свыше 133,5 тысячи объектов боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля Сергей Шойгу заявил, что более 90% сирийской территории контролируется правительственной армией Сирии.