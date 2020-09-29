Вашингтон, 30 сентября, 2020, 01:07 — ИА Регнум. Разведывательные службы Соединённых Штатов владели информацией из России о выборах американского президента в 2016 году, сообщает 29 сентября издание Politico.

Todayifoundout.com Республиканская и Демократическая партии США

Информация четырёхлетней давности, как утверждается, была рассекречена накануне директором национальной разведки США Джоном Рэтклиффом.

В письме председателю юридического комитета Сената Линдси Грэму он написал, что российское разведывательное сообщество якобы выдвигало предположения об одобрении кандидатом в президенты Хиллари Клинтон«плана предвыборной кампании по организации скандала против кандидата в президенты Дональда Трампа».

При этом будущему американскому президенту по этому плану, как утверждает Рэтклифф, сторона от демократов приписывала связи с российским президентом Владимиром Путиным и взлом серверов Национального комитета Демократической партии.

Вместе с тем, объясняет глава американской спецслужбы, в США не знают, насколько точны предположения российской стороны и насколько аналитика из Москвы может содержать преувеличения или фабрикации.

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