Кливленд, США, 29 сентября, 2020, 23:38 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп прибыл в Огайо на дебаты против своего соперника по предстоящим президентским выборам Джо Байдена, 29 сентября передает Fox News.

The White House Дональд Трамп

Президентский самолет совершил посадку в международном аэропорту Кливленда, Трамп прибыл на место в сопровождении экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани и бойца ММА Колби Ковингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, заочные перепалки между Трампом и Байденом начались ещё до дебатов. Команда Байдена обвинила Трампа в вероятной неуплате налогов, а Трамп заявил, что Байден отказался провериться на наркотики перед дебатами.

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