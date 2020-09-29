Менло-Парк, США, 29 сентября, 2020, 23:34 — ИА Регнум. Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе социальной сети Instagram во вторник, 29 сентября. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

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Массовые сообщения о неполадках начали поступать около 23:00 по московскому времени. Большинство жалоб связано с проблемами при просмотре новостной ленты, также пользователи сообщают о невозможности разместить публикацию. У некоторых полностью отсутствует доступ к сайту.

Проблемы наблюдаются главным образом у пользователей в США и странах Европы, в том числе Великобритании, Нидерландах, Германии, Польше, Италии. В России о неполадках сообщают в основном жители Москвы.