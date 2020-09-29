Баку, 29 сентября, 2020, 23:00 — ИА Регнум. В Карабахе артиллерия азербайджанской армии уничтожила позиции двух батальонов Вооруженных сил Армении, сообщает 29 сентября пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

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«В результате артиллерийских ударов азербайджанской армии были уничтожены позиции 1-го батальона 5-го мотострелкового полка, дислоцированного вблизи населенного пункта Гасангая Тертерского района, и 1-го батальона 6-го мотострелкового полка вооруженных сил Армении, дислоцированного на Талышском направлении. Противник, понесший большие потери, испытывает трудности с поиском техники для организации эвакуации погибших и раненых», — указано в сообщении пресс-службы ведомства.

Конкретных данных о потерях в людях, вооружении и технике не приводится. О своих потерях минобороны Азербайджана также не сообщает.

Стоит отметить, что армянская сторона публикует многочисленные видеозаписи поражения бронетехники и личного состава ВС Азербайджана. Со стороны Баку преобладают кадры применения беспилотников различного типа.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 сентября в Нагорном Карабахе продолжаются интенсивные бои с применением тяжелой артиллерии, танков, РСЗО, авиации и беспилотников.

Нагорно-Карабахская Республика, Армения и Азербайджан объявили о введении военного положения и мобилизации резервистов.