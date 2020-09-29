Нью-Йорк, США, 29 сентября, 2020, 22:51 — ИА Регнум. О складе с оружием «Хезболлы» в порту Бейрута заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху 29 сентября на 75-й сессии Генассамблеи ООН.

upyernos Флаг Хезболлы

Напомнив о взрыве аммиачной селитры, который произошёл в порту ливанской столицы два месяца назад, Нетаньяху заявил:

Нетаньяху «Следующий взрыв может произойти в бейрутском районе Джнах рядом с международным аэропортом. Там, посреди жилого квартала, находится секретный склад оружия «Хезболлы» и завод по производству ракетного топлива, в метре от которого — газовая компания, канистры с газом, в пятидесяти метрах — АЗС, бензовозы».

Глава израильского правительства призвал жителей Джнаха выступить против нахождения в их районе оружия «Хезболлы» — пока не произошло нового взрыва. Он добавил, что международное сообщество должно надавить на власти Ливана, чтобы они заставили «Хезболлу» прекратить использование оружия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мощный взрыв в порту Бейрута произошёл 4 августа 2020 г. Жертвами взрыва стали 192 человека, ещё шесть с половиной тысяч пострадали.