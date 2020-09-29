Вашингтон, 29 сентября, 2020, 22:47 — ИА Регнум. Штаб Джо Байдена заявил, что обвинения кандидата в президенты США от демократов в намерении использовать скрытые средства связи и допинг безосновательны, 29 сентября передает Fox News.

Gage Skidmore Джо Байден

«Это полный абсурд» , — заявила представитель команды Байдена Кейт Бедингфилд в телефонном комментарии для телеканала.

Бедингфилд также отвергла заявленные представителями президента США Дональда Трампа обвинения в том, что Байден добивался дополнительных перерывов в ходе предстоящих дебатов.

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