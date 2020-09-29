Москва, 29 сентября, 2020, 22:06 — ИА Регнум. В Москве домашний и удалённый режимы будут действовать с 28 сентября по 28 октября 2020 года. Об этом говорится в новом указе мэра Москвы Сергея Собянина № 94-УМ от 29 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Указом возобновляется необходимость для граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания не покидать место проживания или пребывания. Также работодателям рекомендуется перевести работников на «удалёнку».

Контроль за исполнением указа мэр оставил за собой.

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