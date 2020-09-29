Рим, 29 сентября, 2020, 21:21 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Италии во вторник, 29 сентября, в Риме арестовали 13 человек по обвинениям в вымогательстве, фиктивной регистрации имущества, неправомерном использовании кредитных средств и мафиозной деятельности.

Цитата из м/ф «Приключения капитана Врунгеля». реж Давид Черкасский. 1981. СССР «Бандито-гангстерито»

8 арестованных отправлены в тюрьму, пятеро — под домашним арестом.

Также правоохранители наложили арест на 14 ресторанов в центре столицы, фактически принадлежавших арестованным.