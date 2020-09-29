Санкт-Петербург, 29 сентября, 2020, 20:51 — ИА Регнум. Отопительный сезон в Петербурге не начнется раньше середины октября. Об этом сообщил 29 сентября глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.

Josh Wedin Отопление

Перенос сроков начала регулярного отопления связан с теплой погодой: «бабье лето», согласно прогнозам синоптиков, продлится еще несколько недель, и именно на эти показатели ориентируются жилищники.

Бондарчук оповестил, что к 29 сентября в Северной столице к отоплению подключили почти все социальные объекты и все городские системы готовы к сезону.

«Но решение будет приниматься в зависимости от температурных условий. До 10 октября температура воздуха не опустится ниже +15 градусов. Однако техническая возможность включить отопление есть», — заверил чиновник, которого цитирует «Петербургский дневник».

В случае нарастания заболеваемости волны COVID-19 Смольный также готов включить отопление раньше срока.