Санкт-Петербург, 29 сентября, 2020, 20:56 — ИА Регнум. Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев продолжит диалог с французскими коллегами об установке памятника Мариусу Петипа в Северной столице России. Об этом Гергиев сообщил 29 сентября на церемонии награждения победителей конкурса эскизов памятника Петру Чайковскому, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM 1 Мариинский театр

Гергиев напомнил, что Мариус Петипа 63 года руководил балетом в Мариинском театре.

«Когда человек живет 63 года, его начинают поздравлять, а он руководил 63 года здесь в Мариинском театре. Памятник Петипа, как и памятник Чайковскому, будет около Мариинского театра. Об этом были договоренности, и мы помним, сколь многим обязаны великому французу. Французы тоже помнят, кстати», — сказал Гергиев.

Через четыре дня, оповестил худрук Мариинки, запланировано выступление труппы в Париже с оперой Модеста Мусоргского «Хованщина».

"И мы продолжим диалог с коллегами французскими. Твердо прозвучало в 2018 году, когда президент Макрон был в Петербурге, здесь будет памятник Петипа», — сказал Гергиев.

Добавим, 29 сентября в Петербурге жюри выбрало двух победителей конкурса эскизов памятника Чайковскому, который собираются установить на площади у Концертного зала Мариинского театра на улице Писарева. Второй памятник могут установить на Думской улице в центре Петербурга. Окончательное решение примут музыканты северной столицы, решил Валерий Гергиев, однако сроки реализации проекта не называются.