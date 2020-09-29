Гергиев ведёт диалог с французами о памятнике Петипа в Петербурге
Санкт-Петербург, 29 сентября, 2020, 20:56 — ИА Регнум. Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев продолжит диалог с французскими коллегами об установке памятника Мариусу Петипа в Северной столице России. Об этом Гергиев сообщил 29 сентября на церемонии награждения победителей конкурса эскизов памятника Петру Чайковскому, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Гергиев напомнил, что Мариус Петипа 63 года руководил балетом в Мариинском театре.
«Когда человек живет 63 года, его начинают поздравлять, а он руководил 63 года здесь в Мариинском театре. Памятник Петипа, как и памятник Чайковскому, будет около Мариинского театра. Об этом были договоренности, и мы помним, сколь многим обязаны великому французу. Французы тоже помнят, кстати», — сказал Гергиев.
Через четыре дня, оповестил худрук Мариинки, запланировано выступление труппы в Париже с оперой Модеста Мусоргского «Хованщина».
"И мы продолжим диалог с коллегами французскими. Твердо прозвучало в 2018 году, когда президент Макрон был в Петербурге, здесь будет памятник Петипа», — сказал Гергиев.
Добавим, 29 сентября в Петербурге жюри выбрало двух победителей конкурса эскизов памятника Чайковскому, который собираются установить на площади у Концертного зала Мариинского театра на улице Писарева. Второй памятник могут установить на Думской улице в центре Петербурга. Окончательное решение примут музыканты северной столицы, решил Валерий Гергиев, однако сроки реализации проекта не называются.