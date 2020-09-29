Бишкек, 29 сентября, 2020, 19:19 — ИА Регнум. У Киргизии «нет денег на содержание своей страны. Мы давно выполняем свои социальные обязательства за счет заемных средств», — экс-замминистра иностранных дел Киргизии Аскар Бешимов в беседе с киргизским сайтом «Кундеми» дал оценку ситуации в стране, передает ИА REGNUM.

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«В Кыргызстане партийная система дискредитирована. В парламент пытаются попасть под любым флагом и с любыми обещаниями, — рассказал чиновник и отметил: — Но это ничего не значит. На самом деле у республики один внешнеполитический приоритет — международные гранты и кредиты. У нас нет денег на содержание своей страны. Мы давно выполняем свои социальные обязательства за счет заемных средств. Соответственно, нашим внешнеполитическим приоритетом станет тот, кто даст нам эти деньги».

По мнению Аскара Бешимова, проецировать на Киргизию происходящие сейчас в Белоруссии события некорректно.

«Мы пережили две революции, и для нас она проявляется только в одном — влиянии на интеграцию и имидж Евразийского экономического союза … Страны Запада прекрасно осознают возможности своего влияния в нашем регионе. Они никогда не смогут реально подвинуть здесь Россию и Китай — ни политически, ни экономически», — констатировал бывший высокопоставленный дипломат.

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