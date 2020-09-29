Ярославль, 29 сентября, 2020, 18:45 — ИА Регнум. В Ярославской областной думе освободившееся кресло Андрея Коваленко займет Станислав Белокуров, главный врач больницы №9. Такое решение принял президиум политсовета регионального отделения «Единой России». Кандидатуру Белокурова должен утвердить президиум Генсовета партии.

Yarnews.net Станислав Белокуров

«Мы считаем, что его профессиональный опыт будет полезен в региональном законодательном органе, особенно в период распространения коро­навирусной инфекции. Надеемся, генсовет партии также одобрит его кандидатуру, и Ст­анислав Юрьевич приступит к работе в региональном парламенте», — рассказал председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Андрей Коваленко избран депутатом Госдумы России на место Александра Грибова, перешедшего на работу в правительство России.