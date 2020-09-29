Ярославль, 29 сентября, 2020, 18:07 — ИА Регнум. В Ярославле состоялось награждение лучших представителей туристической индустрии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Чествование состоялось в рамках празднования Всемирного дня туризма.

МОТ «Золотое кольцо» Участники церемонии

«Туристическая отрасль в этом году переживает нелегкие времена. Кризис затронул буквально всех и каждого представителя сферы туризма, будь то потенциальный турист или крупная корпорация. Было важно отметить тех людей, кто верой и правдой трудится в сфере туризма, будь то шеф-повар элитного ресторана или горничная гостиничного комплекса. Именно эти люди, их многолетний труд стали важной составляющей в том, что наш «корабль под названием «туризм» все еще держится на плаву и продолжает двигаться вперед», — рассказал один из организаторов мероприятия, вице-президент некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое кольцо» Александр Седухин.

В церемонии приняли участие исполняющий обязанности директора департамента туризма Ярославской области Владимир Лысенко, заместитель председателя Ярославской областной думы Антон Капралов, депутат Ярославской областной думы Ольга Хитрова, председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов, председатель общественной палаты Ярославской области Сергей Соловьев, советник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области Иван Петров. Они вручили представителям туротрасли благодарственные письма и грамоты.

«Важно отмечать заслуги работников любой сферы. Это мотивирует, дает новый толчок к работе, способствует формированию и сохранению благоприятного климата в любом коллективе. Особенно сейчас это касается как раз индустрии гостеприимства. Каждый занятый в туризме является звеном цепи, которая в свою очередь и формирует имидж целого региона», — отметил заместитель председателя Ярославской областной думы Антон Капралов.

Собравшиеся высказали мнение, что нынешний год — один из самых сложных для туристического бизнеса. Сказалась пандемия коронавируса и введение ограничительных мер.

«Лично я искренне благодарна за высокую оценку моей работы. Я не первый год работаю в туризме, но точно скажу, что более тяжелого года на моей памяти не было. Важно было в этот момент сработать слаженно, как единая команда, помогать друг другу и обязательно с полной самоотдачей продолжать трудиться. Всегда приятно получать награды, особенно такие важные и значимые. Это дает желание идти вперед и развиваться. Спасибо организаторам», — сказала управляющий отелем «Алеша Попович» Ольга Сумарокова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM в рамках церемонии состоялось награждение отличившихся ярославцев медалями «Золотое кольцо», которые вручает благотворительный фонд «Совет меценатов Ярославии».