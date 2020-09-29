Санкт-Петербург, 29 сентября, 2020, 18:14 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области снимут ограничения по количеству детей в группах детского сада, в том числе и в «красной» зоне, то есть в районах с самой сложной ситуацией по коронавирусу. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM

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Соответствующее решение было принято на заседании регионального штаба по противодействию распространению коронавируса и в ближайшее время будет закреплено в постановлении областного правительства.

На сегодняшний день в Ленинградской области нет закрытых на карантин по коронавирусу школ и детских садов. На дистанционное обучение переведены 1362 ученика 46 классов в 14 школах Гатчинского, Выборгского, Всеволожского и Сланцевского районов, а также 394 студента Бегуницкого агропромышленного техникума.

Также приостановили работу две группы одного из детских садов Сланцевского района. Всего в системе образования региона подтвержденный диагноз COVID-19 имеют 35 учеников и воспитанников детских садов и 23 педагога и воспитателя.

Отметим, что в настоящий момент в «красной» зоне группы могут быть не более 17 детей. Скоро этого ограничения не будет.