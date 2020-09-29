Санкт-Петербург, 29 сентября, 2020, 18:01 — ИА Регнум. Жюри в Петербурге выявило сразу двух победителей открытого архитектурного конкурса на эскизный проект памятника композитору Петру Чайковскому, передает корреспондент ИА REGNUM.

Карина Саввина ИА REGNUM Эскиз памятника Чайковскому В. Гаврилова

Памятник собирались установить на улице Писарева, 20, перед зданием Концертного зала Мариинского театра. Однако теперь требуется еще одно место для реализации второго проекта.

«У нас два победителя. Я как руководитель петербургского театра, хоть и мирового значения, очень уверен, высказываю надежду, что оба победителя найдут себе наилучшие варианты продолжения жизни этих проектов в Петербурге. Это мое достаточно сильное убеждение. Я бы не отдавал ни один проект никуда. Если у нас возникнет ощущение, что мы не справляемся с такой задачей, с таким двуглавым орлом, тогда будем думать о Москве или других городах России», — сказал художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

Карина Саввина ИА REGNUM Эскиз памятника Чайковскому В. Гаврилова

Первое место разделили эскиз Екатерины Пильниковой и работа авторского коллектива в составе скульптора Виктора Гаврилова с архитекторами Виталием Чернышевым и Олесей Токач.

«Для нас это большая честь. При принятии решения участвовать в конкурсе одним из немаловажных факторов стало то, что я родился в городе Воткинске, родине Петра Ильича Чайковского. И этот образ, по сути дела, каждому горожанину малой родины знаком. Сегодня это событие для меня совершенно необычно, какой-то круг замкнулся, это прежде всего возможность прикоснуться к этой величайшей фигуре, поработать и получить неожиданно высокие оценки», — сказал Виктор Гаврилов.

Карина Саввина ИА REGNUM Эскиз памятника Чайковскому В. Гаврилова

Его работа сильнее, даже «капитально», по словам Валерия Гергиева, преобразит площадь перед Концертным залом на улице Писарева, вторая работа Пильниковой — слабее, но все же изменит характер пространства.

Карина Саввина ИА REGNUM Эскиз памятника Чайковскому В. Гаврилова

«Мне кажется, что главным итогом сегодняшнего нашего совещания достаточно эмоционального является отсутствие проблемы «не смогли выбрать». Выбрали два», — сказал худрук Мариинского театра. Он подчеркнул, что до сей поры в Петербурге не было достойного увековечения памяти о Чайковском. Гергиев сообщил, что финальное решение о судьбе площади перед Концертным залом примут петербургские и мировые музыканты. Памятник установят на спонсорские средства через благотворительный фонд Валерия Гергиева.

Карина Саввина ИА REGNUM Эскиз памятника Чайковскому Е. Пильниковой

В финал конкурса вышло пять работ. По словам почетного президента Союза архитекторов Петербурга Олега Романова, именно Гергиев и предложил не отказываться от второго победителя. Романов подтвердил, что дискуссия среди членов жюри была долгой и пассионарной.

«Действительно, очень бурное было обсуждение, и мы пришли в последний момент к такому решению. Потому что два проекта очень разных по стилю. Это две школы: одна более дизайнерская, другая более фигуративная, классическая для Петербурга», — сказал Романов корреспонденту ИА REGNUM.

Карина Саввина ИА REGNUM Эскиз памятника Чайковскому Е. Пильниковой

За первое место полагается вознаграждение в 1 млн 200 тыс. рублей, за второе — 800 тыс. рублей. Видимо, призовой фонд разделят между двумя победителями.

«Не скрою, обсуждали даже момент, что будет переосмыслено место. Может быть, один памятник встанет здесь, а второй — в месте, которое первоначально предполагали, на Думской улице», — добавил Олег Романов.

Карина Саввина ИА REGNUM Эскиз памятника Чайковскому Е. Пильниковой

По его мнению, более классический вариант Пильниковой скорее подошел бы для Думской, в то время как дизайнерское решение Гаврилова — для улицы Писарева. Романов поддержал идею Гергиева оставить последнее слово за музыкантами, однако не смог уточнить, когда оно будет принято.

«Пока мы не обсуждали, к сожалению», — заявил он.