Москва, 30 сентября, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 30 сентября, ожидается внесение в Госдуму правительством РФ проекта федерального бюджета на 2021−2023 годы, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

Ранее главный финансовый документ страны был одобрен на заседании правительства. Предполагается, госсмета будет дефицитной, в 2021 году дефицит бюджета составит 2,75 трлн рублей, или 2,4% ВВП. Доходы составят 18,8 трлн рублей, из них нефтегазовые доходы — 6,03 трлн рублей, а расходы в 2021 году — 21,5 трлн рублей.

В 2021 году расходы госказны на нацпроекты вырастут примерно на 15% к уровню текущего года, а в 2023 году — уже почти на 40%. Увеличивается финансирование национальных проектов «Демография», «Образование», план по развитию цифровой экономики и стимулированию экспорта.

Госдума уже приступила к обсуждению бюджетообразующих поправок законопроектов — поправок в Налоговый и Бюджетный кодексы.

Срок внесения проекта федерального бюджета в нижнюю палату парламента определен законом. Первое чтение проекта бюджета страны намечено на 29 октября.