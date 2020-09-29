Ярославль, 29 сентября, 2020, 16:14 — ИА Регнум. Жильцы дома на улице Батова в Ярославле, где 21 августа взорвался бытовой газ, обратились к Владимиру Путину. Свои обращения они отправили через сайт главы государства, а также придали публичности через СМИ.

Последствия взрыва газа

Главная претензия людей — неопределённость их судьбы. Спустя более чем месяц власти так и не приняли решения, что делать с повреждённым домом. Новые квартиры пообещали только владельцам 12 квартир из 120.

«С момента происшествия прошло уже больше месяца. Жильцы размещены в пунктах временного содержания (гостиницах). От правительства области нет никакой активности, три раза мы просили организовать встречу с губернатором, писали письма на имя Дмитрия Юрьевича Миронова. Все безрезультатно! Нет ни встречи, ни ответов на обращения. Убедительно просим вас вмешаться и повлиять на происходящее бездействие региональных властей!», — приводит фрагмент коллективного обращения жителей портал Ярновости

Помимо общего обращения жители послали президенту и несколько частных. В нём они рассказывают президенту о неудобствах, которые приходится терпеть.

«Мы хотим нормальной жизни, а не скитаться с детьми по общежитиям. Моя квартира находится в ипотеке. У меня 3-е детей (3 месяца, 2 года и 14 лет). Я рожала детей под свои условия проживания и знала, что у меня твердая почва под ногами, родные стены и уютный дом. А теперь что я могу предположить своим детям, я не могу ребенка устроить в детский сад, т.к. не знаю, где я буду жить через месяц», — публикует обращение жительницы дома портал ЯрНьюс

Стоит отметить, что власти Ярославля приняли решение о денежных компенсациях из бюджета за съём квартир для жильцов поврежденного дома. Но жители не считают эти меры достаточными.

«По всему дому начинают идти трещины в стенах, но при разговорах с администрацией они утверждают, что это норма. Дом рушится на глазах, но, по слухам, собираются делать реконструкцию. Говорят, что сделали уже 2 экспертизы и будут делать третью. Но результатов нам никто не даёт», — говорится в письме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв в 10-эиажном жилом доме произошёл вечером 21 августа. Погибли три человека, в том числе один ребёнок. Частично разрушен второй подъезд дома. Первоначально власти призывали жильцов вернуться в третий подъезд, но затем отказались от этих планов. Планируется начать противоаварийные работы.