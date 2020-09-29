Калуга, 29 сентября, 2020, 15:59 — ИА Регнум. В Калужской области ежегодно на работу в школы приходят от 150 до 230 молодых учителей, в 2020 году — 180 человек. Об этом заявил на встрече со студентами Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского и Калужского индустриально-педагогического колледжа министр образования и науки области Александр Аникеев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в профильном ведомстве.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области Министр Александр Аникеев на встрече со студентами.

Калужский министр рассказал студентам педагогических специальностей о том, какие изменения произошли в региональной системе образования и подробно ответил на вопросы, которые касались трудоустройства, реализации федерального проекта «Земский учитель» и проблем, связанных с дистанционным образованием.

«Я приглашаю студентов педагогических специальностей на работу в детские сады и школы. Приток молодых специалистов в сферу образования — это как вливание новой крови в организм. Это обновление, и мы придаем этому очень важное значение. В общественном сознании, к сожалению, утвердилась такая мысль, что учительская профессия сегодня не престижна. Это не так. В последнее время мы видим, что очень серьезно меняется отношение к учителям. Особенно это показали последние события, связанные с пандемией коронавируса, карантином и дистанционным обучением. Все поняли, что в данной ситуации учитель — это ключевая фигура», — сказал Александр Аникеев.

Встреча со студентами, будущими педагогами состоялась в преддверии Международного дня учителя, который отмечается 5 октября.